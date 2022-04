Schnupperimproworkshop

Ist Improvisationstheater das Richtige für mich?

Wenn Sie sich gerade diese Frage stellen, dann schnuppern Sie doch einfach einmal entspannt herein und probieren Sie es auIs. In diesem Kurs erhalten Sie einen ersten Einblick in die Techniken des Improvisationstheaters. Sie trainieren Ihre improvisatorische Teamfähigkeit und Wahrnehmung auf der Bühne, Offenheit für Vorschläge der Spielpartner und Vertrauen in die eigenen Ideen und Impulse. Sie üben, im Moment zu agieren - eine der Grundlagen des Improvisierens auf der Bühne - und Sie werden in Ihrem ganzheitlichen Ausdruck als Mensch gefördert. Ob Freizeitvergnügen oder Kompetenztraining: Hier werden Spontanität und Kreativität angesprochen. Vorsicht: es könnte der Beginn einer großen Liebe werden!