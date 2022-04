Nicht jedes Kind ist eine Leseratte. Manche Kinder lesen ungern oder finden es langweilig, sind gar sich überzeugt: „Ich hasse Lesen!“.

Wie können Kinder Spaß am Lesen entwickeln? Der Workshop vermittelt ganz praktisch, wie man mit Kindern in Geschichten eintauchen und sie mit dem Leselust-Virus infizieren kann. Die Teilnehmer*innen erfahren, wie man eine (Vor-)Lesestunde spannend und interaktiv gestalten kann und was Bücher für Kinder eigentlich (un-)attraktiv macht Dazu gehören natürlich viele Tipps und Tricks aus der Hörbuchsprecher-Kiste und Geplauder aus dem Nähkästchen einer Literaturpädagogin. Am Ende nehmen die Teilnehmer*innen viele Anregungen und ein konkretes Konzept für eine Vorleseaktionen mit nach Hause.

Für Eltern, Lesementor*innen und interessierte Fachkräfte, die die Leselust von Kindern fördern möchten!