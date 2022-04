SMOKING LIPS aus Ludwigshafen stehen seit 2019 für handgemachten Alternative-/Grunge-Rock.

Nur das Leben konnte die vier Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten zusammenführen. Jeder mit vielfältigen, musikalischen Einflüssen. Vier Typen, die nie verlernt haben zu träumen!

Nicht Grunge, nicht Blues-Rock, sondern eine Mischung, die von beidem geprägt ist. Alternative-Rock, der sich zwischen den Welten des Rock’n‘Roll bewegt. Ihre Musik ist ein immer wieder kehrendes Wechselspiel zwischen einprägsamer

Melodieführung, starken Riffs und mitreißenden Rhythmen. Ein Spannungsbogen für das Gehör und das oft innerhalb nur eines Songs. Texte voll tiefgründiger Leidenschaft und zeitkritischen Inhalten als Botschaft an die Welt. Hand gemacht, voller Ecken und Kanten. Die Songs begleiten uns in eine neue Zeit. In eine Zeit voller Umbrüche und Veränderungen. Aktuell und bodenständig. Musik, die zum Nachdenken anregt, aber auch Hoffnung und Zuversicht vermittelt.

Besetzung:

Moritz Lange (Vocals), Kai Hensler (Gitarre), Davide Scapparone (Bass), Pascal Ziegle (Drums)

*CORONA BESTIMMUNGEN (Stand 23.2.22):

Eintritt nur mit einer FFP2 Maske und 3G Nachweis (der Antigen-Schnelltest darf nicht älter als 24h sein!)

Durch das Infektionsgeschehen sind auch kurzfristige Änderungen möglich. Bitte informieren Sie sich zeitnah vor Ihrem Besuch an dieser Stelle noch einmal über mögliche neue Bestimmungen!