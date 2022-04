Schablonen-Graffiti, so genannte Stencils, sind durch Künstler wie Banksy , Shepard Fairy oder c215 fester Bestandteil der Kunstszene und weltweit beachtet.

Wir wollen gemeinsam lernen selber Stencils zu entwickeln und zu sprühen. Das heißt wir entwickeln selber Motive, collagieren Vorlagen oder verwandeln Photos am Rechner in Schablonen, schneiden sie anschießend selber aus und sprühen all das auf Leinwände und Papier. Gern auch auf mitgebrachte Jutetaschen, Leinwände oder helle einfarbige T-Shirts…

WICHTIGER HINWEIS: Bei diesem Workshop wird mit sehr scharfem Werkzeug gearbeitet (Silhouetten Scheren, Cuttermesser, usw.) - bei Anmeldung Ihres Kindes erklären Sie sich einverstanden, dass ihr Kind nach Einführung und Erklärung durch den Dozenten mit diesen Werkzeugen arbeiten darf.

Der Workshop findet unter Beachtung der aktuellen Corona Bestimmungen statt. Durch das Infektionsgeschehen sind auch kurzfristige Änderungen möglich. Wir informieren Euch gegebenenfalls per Mail über Änderungen oder Absagen unserer Angebote.