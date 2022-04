Kinder und Medien

Smartphone, Internet und digitale Spiele gehören längst zum Familienalltag.

Viele Eltern machen sich Gedanken darüber wie sie ihre Kinder dabei unterstützen können, einen kompetenten Umgang mit Medien zu erlernen. Nicht selten ist die Mediennutzung ein Streitthema in Familien und es ergeben sich im Alltag viele Fragen. Wie surft mein Kind sicher im Netz? Welche Angebote sind altersgerecht? Ist mein Kind fit für das erste eigene Smartphone? Und wie viel Bildschirmzeit am Tag ist gut für ein Kind? Der Elternabend richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter zwischen 6 und 12 Jahren. Die Teilnehmer*innen erhalten vielfältige alltagspraktische Tipps zur Medienerziehung und haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Für die Teilnahme wird ein Computer (PC, Laptop oder Tablet) mit stabilem Internetzugang und Lautsprecher benötigt. Die Kommunikation mit der Referentin kann über Mikrofon oder Chat erfolgen.