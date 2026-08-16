Schnupperkurs KUNG FU Kids

Kennst du den Film Kung-Fu Panda?

Wenn du auch lernen möchtest, dich so gut und so schnell zu bewegen wie er, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich!

In diesem Workshop lernst du, wie du dich schnell, elegant und dennoch stark und kraftvoll bewegen kannst.

Wichtig hierfür ist, dass du die Konzentration mitbringst sowie die Bereitschaft, neue Bewegungsabläufe zu lernen.

Der Kung Fu-Trainer Björn führt dich in die Welt der chinesischen Kampf- und Verteidigungskünste ein.

Ziel ist es, Grundlagen der Selbstverteidigung zu erlernen, die zu einem sicheren und selbstbewussten Auftreten beitragen.