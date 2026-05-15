Schnupperkurs Zazen-Meditation

Die Zazen-Meditation bietet uns die Gelegenheit, ganz in den jeweiligen Moment einzutauchen.

Jeder Moment unseres Lebens ist angefüllt mitsinnlichen Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühlen und oftmals leider auch mit Spannungen und Stress. In der Meditation können wir Schritt für Schritt lernen, all diese Einflüsse bewusst wahr zunehmen, zu beobachten, geschehen und wiedergehen zu lassen. Denn all diese Besucher in unseren Gedanken/in unserem Geist –und dies wird in der Stille besonders deutlich – sind letztlich nichts anderes als sehr flüchtige Phänomene.

Eine gute Haltung und die Konzentration auf den Atem helfen uns, allem was kommt in Ruhe und Gelassenheit zu begegnen. Sie können auf einem Stuhl sitzend oder am Boden auf einem Meditationsbänkchen oder einem Meditationskissen sitzend erste Erfahrungen mit dieser Form der Meditationsammeln. Wir werden viel Zeit für den Gedankenaustausch haben.