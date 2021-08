Um einen ersten Eindruck von der denkmalgeschützten Altstadt von Bad Wimpfen zu bekommen, ist diese verkürzte Stadtführung genau das Richtige. Ein/e Stadtführer/in führt Sie durch die Gassen mit den malerischen Fachwerkhäusern und vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der geschichtsträchtigen Staufischen Kaiserpfalz. Sie erfahren die interessantesten Eckdaten zur Wimpfener Stadtgeschichte. Vielleicht macht Ihnen die Führung Lust etwas länger in Bad Wimpfen zu verweilen? Die Schnupperstadtführung beginnt am Hohenstaufentor und dauert ca. 45 Minuten. Die Teilnahmegebühr inklusive der Anreise im öffentlichen Nahverkehr beträgt 4 Euro.

Eine Anmeldung ist über die Seite https://eveeno.com/stadtfuehrungen-badwimpfen oder über den Link auf der Homepage www.badwimpfen.de möglich. Es gelten die tagesaktuellen Hygiene- und Abstandsregeln.

