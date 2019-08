Schnuppertag für Erwachsene, Teens & Kids

Am Sonntag, den 22. September 2019 gibt die NYCDS wieder allen Tanzinteressierten die Möglichkeit, kostenlos in die diversen Tanzstile und Niveaus des Kursprogramms hineinzuschnuppern. Zwischen 11 und 18 Uhr gibt es jede Menge zu entdecken.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Man kann ganz einfach vorbeikommen. Um 14 Uhr gibt es zudem noch eine kurze Performance, in der die Schüler und Ensembles der Tanzschule Ihr Können unter Beweis stellen. Ein besonderes Schmankerl für Neumitglieder: wer sich direkt am 22. September anmeldet, tanzt bis Ende Juni beitragsfrei; zudem entfällt die Anmeldegebühr in Höhe von 99,90 € an diesem Tag.

Schau einfach vorbei. Wir freuen uns auf Deinen Besuch!

Mehr Infos unter: https://www.nycds.de/events/schnuppertag