Schnuppertag im THW Weinsberg

Egal ob Handwerker oder Büroangestellter, jung oder junggeblieben, weiblich oder männlich: Helfen lernen kann jeder – das THW Weinsberg bietet hierfür unzählige Möglichkeiten. Wer Interesse an der Arbeit und vielleicht sogar an einer Mitwirkung im THW Ortsverband Weinsberg hat, kann sich am Sonntag, 17. Juni zwischen 13 und 17 Uhr in der Abtsäckerstraße 48 in Weinsberg einen Überblick verschaffen.

Für Jugendliche, die Spaß an Technik haben, ist die THW Jugend ein interessantes und abwechslungsreiches Hobby. Bei den Jugenddiensten ist es uns wichtig, dass neben der technischen Ausbildung auch die zwischenmenschlichen Kontakte und Kameradschaft im Vordergrund stehen. So gibt es regelmäßige gemeinsame Aktionen wie Zeltlager, Radtouren, Ausflüge.

An verschiedenen Stationen wird es die Möglichkeit geben, unsere Ausstattung zu probieren sowie unsere Fahrzeuge kennen zu lernen. Auch allgemeine Informationen über das THW, unseren Ortsverband und vergangene Aktionen und Einsätze werden nicht fehlen.

Sollten Sie schon im Voraus Fragen haben oder am 17.06.2018 verhindert sein, aber dennoch gerne mal bei uns vorbeischauen, so zögern Sie nicht und kontaktieren uns einfach. Per E-Mail unter ov-weinsberg@thw.de oder telefonisch unter 07134/10360 - unser Ortsbeauftragter Volker Bähr freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme