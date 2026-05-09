Schnuppertanzen

Machen Sie mit, werden Sie Teil einer großen Gemeinschaft! Musik und Rhythmus wecken unsere Lebensgeister und animieren uns zum Tanzen.

Die Freude am Mitmachen steht stets im Vordergrund. Sie können als Einzelperson kommen und werden ganz selbstverständlich in die unterschiedlichen Formationen der vielfältigen Tänze integriert. Es sind die rhythmischen Anweisungen der Tanzleiterin, die Sie durch die Figurenfolge jedes Tanzes navigieren. Den Tänzern die nötige Sicherheit zu geben, Tänze mit einer bestimmten Leichtigkeit zu vermitteln, das gelingt der beim BVST ausgebildeten Tanzleiterin auf besondere Weise. Jeder kann tanzen! Jeder kann mitmachen!

Mit Jutta Zutterkirch, Kulturscheune Mulfingen Mulfingen