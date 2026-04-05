Mit rund 120 Kursen in der Woche bieten wir ein umfangreiches Angebot für jegliches Alter und Niveau. In unserer brandneuen Schnupperwoche für alle Altersklassen haben nun alle Tanzbegeisterten die Möglichkeit, im gesamten Kursprogramm kostenfrei zu schnuppern. Von Hip Hop, Breaking, Jazz, Ballett, Contemporary, Lady Style bis K-Pop ist für jeden etwas dabei! Einfach vorbeikommen, kurz an der Rezeption anmelden und dann: viel Spaß beim Tanzen! Die Teilnahme an der Schnupperwoche ist ohne Voranmeldung möglich. On Top gibt es noch 25 % Rabatt auf die ersten 3 Monate*! So kann man bis zu 97,50 € sparen! Der Kursplan ist auf unserer Website unter Angebot – Stundenplan zu finden.