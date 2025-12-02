Schokoladenfestival chocolART

Chocolatiers und Manufakturen aus der ganzen Welt präsentieren ihre erlesenen Produkte beim internationalen Tübinger Schokoladenfestival.

Die chocolART findet in den malerischen Gassen der vorweihnachtlichen Tübinger Altstadt statt. Rund 100 Stände verführen Gäste mit zart schmelzenden Konfekten und handgeschöpften Edelschokoladen. In der Aroma- und Genussgasse finden Besucher köstlich duftende und leckere Lebensmittel wie etwa Gewürze, Olivenöl, Senf und Vanille.