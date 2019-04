Schon Wieder: Davon Leben

Kinder kriegen oder Immobilie kaufen? Auf Grundeinkommen warten oder Pistole besorgen? Wie schützt man sich heute vor Armut, besonders im Alter? Jede*r Sechste in Deutschland gilt als armutsgefährdet, Tendenz steigend.

Die Frl. Wunder AG begibt sich auf Forschungsreisen: Wie lebt man in Tübingen und Hannover, wenn man nichts hat? Wer hat sich in Leipzig und Berlin mit wenig in alternativen Modellen eingerichtet? Aus diesen Erfahrungsschätzen gründet das Kollektiv in seiner Prepper-Kammer eine temporäre Solidargemeinschaft mit dem Publikum, um die Absicherungssysteme der Zukunft zu imaginieren.

Die Frl. Wunder AG produziert seit 2004 als mittlerweile neunköpfiges Performancekollektiv Bühnenformate, Performances und Interventionen im öffentlichen Raum. Sie erprobt immer wieder neue Theaterformate, Kooperationen mit Künstler*innen, Expert*innen des Alltags und Institutionen. Sie inszeniert Magic Moments visionärer Gesellschaftsmodelle und Alltagsutopien und schafft partizipative Gemeinschafts- und Erfahrungsräume auch für jene Zuschauer*innen die nicht sowieso schon zum klassischen Theaterpublikum gehören.