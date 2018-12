Johann Lafer blickt auf eine über 40jährige einzigartige kulinarische Karriere zurück. Nach Lehrjahren bei den besten Köchen wie Eckart Witzigmann und Jörg und Dieter Müller erwarb der gebürtige Steirer zusammen mit seiner Frau Silvia die Stromburg nahe Bingen. In zahlreichen erfolgreichen TV-Serien, Büchern, Magazinen und in seinem Restaurant Val d‘Or auf der Stromburg beweist der beliebte Sternekoch Johann Lafer seit Jahren, dass er ein Meister seines Faches ist. Der Starkoch ist mit Silvia Buchholz verheiratet und hat zwei Kinder.

Einer breiten Öffentlichkeit wurde Johann Lafer durch zahlreiche Engagements im TV bekannt. Seine einzigartige TV-Karriere startete er in den 80ern beim BR und SWR. Mit „Kerners Köche“ im ZDF schlug er ein neues Kapitel der Kochshows im TV auf. Das Format "Lafer, Lichter, Lecker" wurde zu einer zehnjährigen Erfolgsserie im ZDF. Und als Moderator in der ZDF "Küchenschlacht" feiert er beste Quoten und 2018 das 10jährige Jubiläum. Er ist ein in den Medien gefragter Experte zu den Themen Kulinarik, der Zukunft der Gastronomie, Nachhaltigkeit und Herkunft unserer Lebensmittel und beliebter Gast in den TV-Talkshows. Das ehrliche Kochen und der respektvolle Umgang mit Lebensmitteln bestätigen immer wieder seinen großen Erfolg. Lafer publizierte bereits über 60 Kochbücher, davon wurden die meisten zu Bestsellern. Seine Rezepte werden in zahlreichen Magazinen abgedruckt.

Im September 2017 feierte Johann Lafer seinen 60. Geburtstag und denkt noch lange nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. Mit allen Kräften engagiert er sich für Ernährungsaufklärung, nachhaltige Kinder- und Schulverpflegung sowie für den Nachwuchs in der Gastronomie.

Über diese und weitere Themen spricht Bernadette Schoog mit dem populären Starkoch im Foyer der Kreissparkasse Reutlingen.

Erleben Sie den Starkoch, Johann Lafer, live und hautnah bei "Schoog im Dialog" am 25.02.2019, 20.00 Uhr in der Kreissparkasse Reutlingen.

Die Reihe "Schoog im Dialog" ist eine Kooperation zwischen der Kreissparkasse Reutlingen und Buchhandlung OSIANDER.