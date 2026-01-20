Schoog im Dialog mit ChrisTine Urspruch

ChrisTine Urspruch ist aus dem deutschen Kino- und Fernsehen nicht mehr wegzudenken: Seit über 20 Jahren bekannt als Silke Haller, die schlagfertige Gerichtsmedizinassistentin im Münsteraner „Tatort“, die Professor Börne aufgrund ihrer Körpergröße nur „Alberich“ nennt. Sie brillierte als Kinderärztin in „Dr. Klein“ und als Rechtsanwältin Eva Schatz in der ARD. Mit ihrer Rolle als „Sams“ wurde ChrisTine Urspruch 2001 zum Kinderliebling. Ihre Karriere begann früh als Theaterschauspielerin, und durch ihre natürliche Art und den unkomplizierten Umgang mit ihrer Körpergröße gewinnt sie auch außerhalb der Bühne Sympathien. Auf ihre bunten Geschichten können sich die Zuschauer im Gespräch mit Bernadette Schoog freuen.