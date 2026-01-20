Schoog im Dialog mit ChrisTine Urspruch

Stadthalle Leonberg Römerstraße 110, 71229 Leonberg

ChrisTine Urspruch ist aus dem deutschen Kino- und Fernsehen nicht mehr wegzudenken: Seit über 20 Jahren bekannt als Silke Haller, die schlagfertige Gerichtsmedizinassistentin im Münsteraner „Tatort“, die Professor Börne aufgrund ihrer Körpergröße nur „Alberich“ nennt. Sie brillierte als Kinderärztin in „Dr. Klein“ und als Rechtsanwältin Eva Schatz in der ARD. Mit ihrer Rolle als „Sams“ wurde ChrisTine Urspruch 2001 zum Kinderliebling. Ihre Karriere begann früh als Theaterschauspielerin, und durch ihre natürliche Art und den unkomplizierten Umgang mit ihrer Körpergröße gewinnt sie auch außerhalb der Bühne Sympathien. Auf ihre bunten Geschichten können sich die Zuschauer im Gespräch mit Bernadette Schoog freuen.

Info

Stadthalle Leonberg
Stadthalle Leonberg Römerstraße 110, 71229 Leonberg
Theater & Bühne
Google Kalender - Schoog im Dialog mit ChrisTine Urspruch - 2026-02-11 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Schoog im Dialog mit ChrisTine Urspruch - 2026-02-11 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Schoog im Dialog mit ChrisTine Urspruch - 2026-02-11 19:30:00 Outlook iCalendar - Schoog im Dialog mit ChrisTine Urspruch - 2026-02-11 19:30:00 ical

Tags