Schoog im Dialog mit Frank Plasberg

Bernadette Schoog im Gespräch mit Frank Plasberg

Über zwei Jahrzehnte lang war Frank Plasberg das Gesicht der wohl wichtigsten Talk-Politsendung "Hart aber fair" in der ARD. 2022 übergab er das Format an seinen Nachfolger Louis Klamroth. Plasberg, der Journalist, der Moderator, der preisgekrönte Talker stand und steht für anspruchsvolle Gespräche, kontroverse Themen und stetiges kritisches, aber faires Nachhaken. Er begann seine Karriere 1980 mit einer Radiosendung beim SWF3. Nach Abbruch seines Studiums widmete er sich ganz seiner Radio- und Fernsehkarriere, "Hart aber fair" machte ihn später dann zu einem der bekanntesten Journalisten Deutschlands. Heute wird Frank Plasberg als Redner und Analyst gebucht. Über sein bewegtes Leben wird er bei Bernadette Schoog viel zu erzählen haben.