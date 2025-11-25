Schoog im Dialog mit Jörg Hartmann

Bernadette Schoog im Gespräch mit Jörg Hartmann

Heute lädt Bernadette Schoog Jörg Hartmann im Rahmen der Talkreihe „Schoog im Dialog ein. Bekannt als der schroffe Tatort-Kommissar Peter Faber aus Dortmund, der depressiv und unberechenbar ist, zeigt Jörg Hartmann auch ganz andere Facetten. In der TV-Serie "Weissensee" brilliert er als intensiver und scharfkantiger Stasi-Offizier Falk Kupfer Und nicht nur auf der Kinoleinwand oder im Fernsehen brilliert er. Schon seit vielen Jahren ist er festes Mitglied des berühmten Berliner Theaters "Schaubühne am Lehniner Platz", wo er in den unterschiedlichsten Rollen immer wieder auf der Bühne zu sehen ist. Er hat dazu 2024 ein vielbeachtetes Buch geschrieben - über seine Jugend im Ruhrgebiet, über seinen Vater, über seine Schauspielerei, über den "Lärm des Lebens". Über all das wird Jörg Hartmann bei Bernadette Schoog zu erzählen wissen.