Schoog im Dialog mit Johann Lafer

Bernadette Schoog im Gespräch mit Johann Lafer

Johan Lafer ist wahrhaft ein Phänomen: Er hat sich Sterne erkocht, Goldmedaillen gewonnen, Preise eingeheimst, die auf kein Regalbrett mehr passen, Kochsendungen zu Kultveranstaltungen und Grillen Radiotauglich gemacht. Er hat Kochbücher zu Bestsellern aufsteigen lassen, taucht er im Fernsehen auf, ist Spaß und große Kochkunst garantiert. Dazu ist er Helikopterpilot, Missionar in Sachen Ernährung und lebt „ein Leben für den guten Geschmack“. Und sein zweites Mantra lautet: zurück zu den Wurzeln! Regional, saisonal, aber trotzdem mit allen Vorzügen und Finessen, die der gebürtige Österreicher auf seinen vielen Reisen um die Welt kennengelernt hat.

Man darf sich am 17. November 2026 in der Stadthalle Leonberg bei "Schoog im Dialog" auf einen Mann freuen, der „in Deutschland Österreich lebt“ – so zu hören in einer Laudatio zur Verleihung eines österreichischen Preises an Johann Lafer, und mit Bernadette Schoog nicht nur Kochgeheimnisse austauschen wird.