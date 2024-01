"Schoog im Dialog" mit Pasquale Aleardi

Pasquale Aleardi ist ein Tausendsassa: geboren in der Schweiz, die Mutter Griechin, der Vater Italiener. Von beiden hat er das Temperament geerbt, und beide streiten sich darüber, von wem er die vielen Talente hat, die der 52-jährige smarte Schauspieler und Musiker auf sich vereint. Sie kennen ihn alle als sympathischen Kommissar Dupin in der Verfilmung der bretonischen Krimireihe von Jean Luc Banalec in der ARD.

Sie kennen ihn aber vielleicht auch mit seinen musikalischen und tänzerischen Begabungen aus dem Udo-Jürgens-Kino-Musical - "Ich war noch niemals in New York", oder aus seiner immer ausverkauften eigenen Show im Berliner Tipi am Kanzleramt "Mein Grand Prix". Pasquale Aleardi tanzt und singt und spielt, dass es eine Freude ist und jeden vom Sessel reißt.

Ob am Broadway in New York, wo er auch schon aufgetreten ist oder in einer der zahlreichen Kino-und Fernsehfilme. Der Mann hat wirklich was zu erzählen. Das wird er bei Bernadette Schoog höchst unterhaltsam unter Beweis stellen.