Schoog im Dialog mit Walter Sittler

Bernadette Schoog im Gespräch mit Walter Sittler

Walter Sittler war lange immer wieder als Kommissar am schwedischen Meer unterwegs, man kennt ihn ihn auch noch als Dr. Schmidt, den freundlichen Arzt in der Grimme-preisgekrönten Serie „Nikola„, oder als Hoteldirektor Ronaldo Schäfer. Serien, denen er zusammen mit Mariele Millowitsch zum Kultstatus verholfen hat. Dazu ist er landauf landab mit verschiedenen Lesungen unterwegs, er filmt, er verkörpert Erich Kästner mit wundervollen Abenden auf Theaterbühnen und er ist auch ein Mensch, der sich gesellschaftlich und politisch engagiert, der eine dezidierte Meinung hat und sich stark macht, unsere Demokratie zu bewahren.

Der Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel beschreibt ihn so: ...„Er vereint kompakte, grobkörnige Männlichkeit mit Eleganz der Bewegungen und Feinschliff der Mimik, dass eine bezwingende männliche Erotik entsteht, die ihn eigentlich auf das dramatische Helden-und Liebhaberfach festlegen müsste. Dass dies nicht geschieht (...) liegt daran, dass ihn seine eigene Stattlichkeit nicht umhaut, dass er ein Augenzwinkerer und Spaßmacher geblieben ist, obwohl er dafür viel zu schön und zu gradlinig zu sein scheint.“ Über all das wird sich Walter Sittler am 20. Oktober 2026 mit Bernadette Schoog auf der Bühne der Stadthalle Leonberg unterhalten.