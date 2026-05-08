Schoog im Dialog präsentiert: Ingo Zamperoni

Die allgemeine Nachrichtenlage ist selten eine erfreuliche.

Aber die letzten Jahre sind schon besonders aufregend. Kaum hatte sich das Unheil der Pandemie etwas verzogen, trat schon das nächste auf den Plan - der Krieg mitten in Europa, und seit Oktober 2023 auch in Nah Ost, dazu unzählige Krisenherde weltweit, Staatenlenker, die nicht nur Gutes im Sinne haben, Werte, die sich zu verschieben scheinen. Dadurch ist es noch wichtiger geworden, Dinge einordnen zu können, sie zu verstehen, sich seine eigene Meinung zu bilden, Falsches von Richtigem zu unterscheiden.

Dabei wollen die ModeratorInnen der "ARD-Tagesthemen" allabendlich helfen. Einer ihrer profiliertesten Protagonisten ist dabei Ingo Zamperoni, deutsch-italienischer Journalist mit amerikanischer Frau und umfassenden Einblicken in die Geschehnisse dieser Welt.

Wie man als Journalist und Dokumentarfilmer den Überblick behält, sich nicht gemein macht mit den Dingen, scharfe Interviews führt, sorgfältig recherchiert - und dabei immer Anwalt der ZuschauerInnen bleibt, darüber und über vieles mehr wird Ingo Zamperoni bei Bernadette Schoog höchst abwechslungsreich zu berichten wissen.