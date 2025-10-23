Schoog im Dialog präsentiert: Sebastian Klussmann - Der "Besserwisser"

Sebastian Klussmann, der "Besserwisser" zu Gast bei "Schoog im Dialog" am Donnerstag, 23. Oktober 2025, 20.00 Uhr im Foyer der Kreissparkasse Reutlingen.

Sebastian Klussmann hat bei manchen den Beinamen „Lothar Matthäus der Quizzer“, weil er, obwohl noch so jung, schon so viele Titel gewonnen hat. Seit Beginn seiner Karriere gilt er als das „Wunderkind“ der Quizzerszene und rangierte lange als einer der 5 besten Junioren weltweit. Jetzt ist er 36 Jahre alt und uns allen seit über 10 Jahren als „Besserwisser“ im beliebten Vorabend-Quizz „Gefragt-gejagt“ bekannt.

Dabei – so sagt er selber - ist er kein Streber, nie gewesen, sondern schlicht einer, der sich für Vieles interessiert. Neben dem Quizzen arbeitet er als Redner, als Moderator und als Autor zu den Themen Bildung, Allgemeinwissen und Gedächtnis, er ist der Gründer des deutschen Quizvereins und spricht sechs Sprachen, darunter Chinesisch und Japanisch.

Aus seinem bunten Leben wird er bei Bernadette Schoog höchst unterhaltsam zu erzählen wissen.