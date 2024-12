Zu Gast bei Bernadette Schoog:

INGO ZAMPERONI

Die allgemeine Nachrichtenlage ist selten eine erfreuliche. Aber die letzten Jahre sind schon besonders aufregend. Kaum hatte sich das Unheil der Pandemie etwas verzogen, trat schon das nächste auf den Plan - der Krieg mitten in Europa, und seit Oktober 2023 auch in Nah Ost, dazu unzählige Krisenherde weltweit. Dadurch ist es noch wichtiger geworden, Dinge einordnen zu können, sie zu verstehen, sich seine eigene Meinung zu bilden, Falsches von Richtigem zu unterscheiden. Dabei wollen die ModeratorInnen der "ARD-Tagesthemen" allabendlich helfen.

Einer ihrer profiliertesten Protagonisten ist dabei Ingo Zamperoni, deutsch-italienischer Journalist mit amerikanischer Frau und umfassenden Einblicken in die Geschehnisse dieser Welt. Wie man als Journalist (und Autor von Büchern über die amerikanischen Verhältnisse) den Überblick behält, sich nicht gemein macht mit den Dingen, scharfe Interviews führt, sorgfältig recherchiert - und dabei immer Anwalt der ZuschauerInnen bleibt, darüber und über vieles mehr wird Ingo Zamperoni bei Bernadette Schoog berichten, die mit ihm zum ersten Mal in der Stadthalle Leonberg mit ihrer Gesprächsreihe "Schoog im Dialog" zu Gast sein wird.

Bernadette Schoog studierte Erwachsenenbildung, Kommunikationswissenschaften und Literaturwissenschaften. Sie arbeitete als Hörfunk-Redakteurin und war Moderatorin von täglichen Livesendungen in der ARD und im SWR, die sie auch bundesweit bekannt machten. Sie lehrt Interviewführung und Präsentation, coacht Führungskräften und andere Personenkreise in ihrer (Selbst-)Präsentation und hält zahlreiche Vorträge, schreibt und gestaltet Audioguides für Kunstaustellungen und verfasst unterschiedliche Publikationen. Um mehr Zeit für Gespräche zu haben, initiierte sie 2008 in Tübingen eine eigene Gesprächsreihe vor Publikum mit dem Titel: »Schoog im Dialog«. Weit über fünfzig prominente Gäste aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Unterhaltung hat sie schon im Rahmen dieser Reihe an diversen Veranstaltungsorten interviewt.

Ab Oktober 2024 spricht Bernadette Schoog nun auch in der Stadthalle Leonberg live auf der Bühne mit bekannten Persönlichkeiten aus Kultur, Sport, Wirtschaft und Politik und Unterhaltung.

