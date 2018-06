× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Zum 4. Mal hintereinander findet die bunte Veranstaltung „school goes street“ auf Straßen und Plätzen in Böblingen statt. Über 20 Schulen nehmen daran teil.

Am Mittwochmorgen, den 11. Juli, singt und klingt wieder die ganze Stadt. Bands, Chöre, Ensembles, Bläser, Gitarren, Trommler… was man sich nur vorstellen kann bereichert klanglich vom Flugfeld bis zum Oberen See die Stadt. Ein tolles Spektakel, das wieder einmal zeigt, welch schöne musikalische Vielfalt in Böblingens Schulen zu finden ist. Kommen Sie einfach – sehen, hören und staunen Sie…