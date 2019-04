School of Rock- Rockabend

Zum wiederholten Mal bittet die Sing und Musikschule Würzburg zum Tanz! Am alljährlichen SCHOOL OF ROCK Wochenende werden wieder zahlreiche Bands aller Stilrichtungen, von Akustik Pop, über Jazz bis Metal zeigen, was sie drauf haben!Am Freitag werden die Rock und Popbands die Party schmeißen! Der Eintritt ist natürlich wie immer frei…