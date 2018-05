Es ist wieder soweit: Die Schlossfestspiele öffnen ihre Tore für den musikalischen Nachwuchs.

Beim nunmehr fünften Schools Day zeigen die Schüler unserer Partnerschulen im Forum am Schlosspark, mit welchen Klängen sie sich den Schulalltag versüßen. Mit von der Partie sind wieder Chöre, Ensembles und Bands der Jugendmusikschule und des Goethe-Gymnasiums Ludwigsburg, des Helene-Lange-Gymnasiums Markgröningen und des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums Stuttgart. Dass es auch in diesem Jahr eine außergewöhnliche Show wird, die man nicht verpassen sollte, ist garantiert – auch wenn die Schüler uns noch auf die Folter spannen, welche Hits und Schmankerl sie präsentieren werden. Mitreißend wird dieses Konzert in jedem Fall, schließlich musizieren die Jugendlichen mit einer natürlichen Unbefangenheit, die sich manch abgebrühter Musikprofi erst wieder mühsam erarbeiten muss.

Eine Produktion der Ludwigsburger Schlossfestspiele