Schools out Party

Endlich Schluss mit Schule! Zum Start in die lang ersehnten Sommerferien gibt es am ersten Ferientag eine tolle Pool-Party für alle Schulkinder. Das WONNEMAR-Team feiert mit Euch den Beginn der schönsten Zeit des Jahres. Wir warten mit allem auf, was Euch Spaß macht: Unsere riesigen Wasserspielgeräte, tolle Musik, actionreiche Spiele und Kinderanimation vom WONNEMAR-Team. Auch unser Maskottchen "Wonni" lässt sich diese Party nicht entgehen. Alle Schüler bis 14 Jahre bekommen gegen Vorlage ihres Schülerausweises an diesem Tag freien Eintritt ins Mineralfreibad.