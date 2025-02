Mit dem jährlichen Frühlingserwachen startet die diesjährige Veranstaltungsreihe in der Stadt Schorndorf. In der gesamten Innenstadt ist an diesem Tag Einkaufen und Flanieren angesagt. Die Geschäfte haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet und locken mit tollen Angeboten und Aktionen. Kinderaktionen, kulinarische Genuss-Highlights, eine Autoschau, ein Französischer Gourmetmarkt und vieles mehr wird an diesem Tag angeboten.