SCHORNDORFER GITARRENTAGE: Abschlusskonzert der Workshopteilnehmer*innen

Das große Finale! Mit Sicherheit ist das Abschlusskonzert nicht nur für die Beteiligten einer der Höhepunkte des Festivals: An diesem Abend findet sich die Vielfalt des Workshopangebotes bei der Präsentation der Ergebnisse auf der Bühne wieder. Das Prickeln ist bis in den letzten Winkel des Zuschauerraumes zu spüren, Lampenfieber wird in hochmotivierte Beiträge umgewandelt, Vorfreude und Erleichterung geben sich am Bühnen aufgang die Hand.

Und dann wird gefeiert – mit der Festivalband aus dem Workshop von Wolfgang Schmid.