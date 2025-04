SCHORNDORFER GITARRENTAGE: Aynsley Lister Trio | Langer Neuhaus Schmid (BLUES, JAZZ UND MEHR)

BLUES, JAZZ UND MEHR

BLUES-ROCKAYNSLEY LISTER TRIO

Aynsley Lister ist einer der angesagtesten zeitgenössischen Bluesgitarristen Großbritanniens, für viele gehört er zu den großartigsten Bluesgitarristen der Welt. Er ist nicht nur für sein außergewöhnliches Gitarrenspiel bekannt, sondern auch ein angesehener Songwriter und gefühlvoller Sänger, der mühelos Blues, Soul, Americana, Rock und manchmal sogar Pop-Elemente miteinander kombiniert. Das Publikum darf sich auf einen Abend voller "fan favourites" freuen, gemischt mit neuerem Material aus seinen aktuelleren Veröffentlichungen. Für Fans von: Gary Clarke Jnr., Eric Clapton, The Black Keys, John Mayer und Tedeschi Trucks.

Aynsley Lister - E-Gitarre und Vocals, Jono Martin - E-Bass und Vocals, Craig Bacon - Drums

JAZZ & MEHRLANGER NEUHAUS SCHMID

Das Publikum darf gespannt sein, was die renommierten Musiker Thomas Langer (E-Gitarre), Christoph Neuhaus (E-Gitarre), Wolfgang Schmid (E-Bass) und Drummer Daniel Mudrak auf der Bühne veranstalten werden! Exklusiv vom Kulturforum zusammengebracht, ist eins jedenfalls schon sicher: Langweilig wird es garantiert nicht!

Thomas Langer

Thomas Langer zählt zu den vielseitigsten und technisch versiertesten Gitarristen der deutschen Musikszene zu den meistbeschäftigten Gitarristen seines Genres in Deutschland und Europa. Mit einer fundierten Ausbildung in den USA – am renommierten GIT (Guitar Institute of Technology) in Los Angeles sowie in New York – und 35 Jahre Bühnenerfahrung hat er einen unverwechselbaren Stil entwickelt, der Jazz, Fusion, Rock und Blues miteinander verbindet.

Christoph Neuhaus

Der Stuttgarter Gitarrist und baden-württembergischer Landesjazzpreisträger Christoph Neuhaus ist geformt aus Gefühl, Gehör & Technik an der Schnittstelle zwischen Jazz, Groove, Blues & Folk. Nach einer internationalen Ausbildung an den Musikhochschulen in Mannheim, Amsterdam und Basel sowie privaten Studien in New York City, wo er Unterricht von u.a. Peter Bernstein, Steve Cardenas und Adam Rogers erhielt, lebt und arbeitet er seit 2012 in seiner Heimatstadt Stuttgart.

Wolfgang Schmid

Wolfgang Schmid zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Bassisten Europas. Er verewigte seinen guten Namen und seine Talente auch als Produzent, Komponist und Musical Director auf bislang über 400 Alben und bei mehreren Theaterproduktionen. Seine teilweise furiose Spielweise und seine stilistische Vielfalt brachten ihm diverse Pollgewinne in USA und Deutschland, weltweite Tourneen und unvergessen, die musikalische Leitung der ARD Kult-Reihe „Superdrumming“! In den siebziger Jahren war er eine zentrale Figur in Klaus Doldingers legendärer Jazzrock-Gruppe PASSPORT.