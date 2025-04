SCHORNDORFER GITARRENTAGE: Sönke Meinen | Julie Malia AKA Jule Malischke & Don Ross (ACOUSTIC GUITAR NIGHT)

ACOUSTIC GUITAR NIGHT

MODERN FINGERSTYLE

Sönke Meinen

Ein internationaler Senkrechtstarter an der Akustikgitarre aus Ostfriesland? Hier ist er! Eine einzige Gitarre und einen Barhocker, viel mehr braucht dieser von Grund auf sympathische Typ nicht, um die Erwartungen an das Genre des klassischen Gitarrenkonzerts zu brechen und sein Publikum in aller Welt zu begeistern. Mit seinen mitreißenden Konzerten macht Sönke Meinen akustische Gitarrenmusik für alle zugänglich, die auf der Suche nach Neuem, Handgemachtem oder einfach nach bester musikalischer Unterhaltung sind. Dabei macht er sich sämtliche Einflüsse von Folk, Pop, Klassik, Jazz über Weltmusik bis hin zu Filmmusik zu eigen und klingt alleine wie eine ganze Band! Bei aller Varianz ist sein Gitarrenspiel kompromisslos-eigen und immer auf Weltklasse-Niveau: virtuos, filigran, groovy.

***

MODERN FINGERSTYLE /SINGER-SONGWRITER

Jule Malischke AKA Jule Malischke & Don Ross

Julie Malia, bekannt als Jule Malischke ist eine der gefragtesten Solo-Künstlerinnen ihres Genres in ganz Europa. Ihr Repertoire umfasst ein breites Spektrum von eigenen Songs über sensible Cover-Versionen bis hin zu Bearbeitungen klassischer Gitarrenmusik und zu Stücken aus dem Bereich des Fingerstyle. Wie kaum ein anderer verbindet sie „das Beste aus beiden Welten“ und krönt ihr Spiel mit zart schwebender Vokalise.

Don Ross lebt in Nova Scotia (Kanada) und ist als "Erneuerer" der Fingerstyle-Gitarre seit über 30 Jahren auf den Bühnen der Welt unterwegs. Als Solist oder Teamplayer, als Musiker, Arrangeur oder Komponist: Seine Musik erzählt Geschichten, die tief berühren und gleichzeitig technisch brillant sind. Seinen unerschütterlichen Groove kombiniert er mit modernen (poly-)rhythmischen Elementen und perkussive Techniken fügen sich mit filigranen Melodien zu einzigartigen, bewegenden Klangbildern. Für zahllose Gitarristen gehört er zu den „All Time Favourites“.

Nun stehen da also zwei Musiker auf der Bühne, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, doch beide sind im gesamten Spektrum anspruchsvoller akustischer Gitarre von Fingerstyle bis Jazz zu Hause. Julie kann eben auch grooven wie ein Bär, und Don kann eben auch filigrane Virtuosität. Beide haben eine prägnante Gesangsstimme und beide präsentieren eine ansteckende Spielfreude. Man erlebt ein Ineinandergreifen von musikalischen Ideen, das einem den Atem raubt!