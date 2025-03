Schorndorfer Gschichdla 2

Lesung & Erzählung

Nach dem großen Erfolg der 1. Schorndorfer Gschichdla, legt die großartige Erzählerin und Autorin Anna-Maria Beier nach und präsentiert weitere literarische Perlen aus dem Schorndorfer Stadt- und Landleben, und das alles in einem vollendeten Schwäbisch und einem wahren Feuerwerk an MundArt...

Im Jahre 1958 wurde Anna-Maria Beier in ein altes Fachwerkhaus am Schorndorfer Marktplatz, mit Plumpsklo und Gewölbekeller, in ein abenteuerliches Leben, zwischen Oma, Tanten und Onkel, hineingeboren. Da sie schon immer gerne erzählt, gelesen und geschrieben habe, dachte sie, typisch Schwäbin: s' wär' doch schad, des älles vorkomma z' lassa.

Mit

Anna-Maria Beier

Erwachsene und Schüler:innen [ab 13+]