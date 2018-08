Schorndorfer Kunstnacht 2018

Ateliers · Galerien · Museen · Theater · Installationen · Performances · Vernissagen · Lesungen · u.v.m.

Die Schorndorfer Kunstnacht zieht zahlreiche Besucher*innen aus der gesamten Region in die Stadt. Mit viel Liebe zum Detail präsentiert sich die Schorndorfer Kunstszene in ihrem Facettenreichtum.

Für diese Nacht werden zahlreiche Ateliers herausgeputzt, neue Ausstellungsflächen entdeckt, alle städtischen Galerien und Museen öffnen ihre Türen. Es gibt Malerei zu sehen, Objekte, Grafiken, Fotografien und Installationen.

Zur Kunstnacht erscheint ein ausführlicher Programmflyer, den Sie ab Anfang September 2018 in der Geschäftsstelle des Kulturforums erhalten und der an vielen Auslagestellen in der Stadt ausliegt.