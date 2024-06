Freitag, 30. August 16-23.30 Uhr

Samstag, 31. August 16-23.30 Uhr

Sonntag, 1. September 11.30-21 Uhr

Sehr beliebt bei allen Fans von gutem Wein und Live-Musik – die Schorndorfer Weintage. Immer am letzten August-Wochenende verwandelt sich der Marktplatz in einen Treffpunkt zum Schlemmen und Genießen in traumhaftem Ambiente. Am Freitag, 30. August ist es wieder so weit: um 16 Uhr öffnen die Weintage ihre imaginären Pforten und ein Wochenende voll leckerem Wein, passendem Essen und Live-Musik wird eingeläutet.

Vom 30. August bis zum 1. September sorgen die bekannten und regionalen Weingüter aus dem Remstal auf dem Marktplatz in Schorndorf für flüssige Gaumenfreuden. Umrahmt vom schönen Fachwerk zaubern die Weintage eine ganz besondere Stimmung in die Innenstadt.

Alle Infos & Programm unter www.schorndorf.de/weintage