Schorndorfs Gassen und Winkel

Tau­chen sie ein in das Schorn­dorfer La­by­rinth aus engen Gassen und Win­keln. Be­geben Sie sich „hinter die Ku­lissen“ der Alt­stadt und lau­schen Sie den selbst­ver­fassten, in schwä­bi­scher Mundart vor­ge­tra­genen "Schorn­dorfer Gschichdla".

Es ist eine schwä­bi­sche Lie­bes­er­klä­rung an ver­gan­gene Tage, ver­steckte Winkel und so manche Er­in­ne­rungen an die Kind­heit. Mit einer Brise schwarzem Humor und bild­li­chen Er­zäh­lungen ist es eine Zeit­reise der ganz be­son­deren Art – eine lie­be­volle Hom­mage an das ver­bor­gene Schorn­dorf.

Die schwä­bi­schen „Gschichdla“ er­zählen über junge „Semsagrebslr“, eine Lö­sung gegen „D´Dau­babloog“ und na­tür­lich über den wich­tigsten Ort - dem „Heisle“.

Dauer: ca. 1 Stunde