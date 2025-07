Tauchen Sie ein in das Schorndorfer Labyrinth aus engen Gassen und Winkeln. Blicken Sie „hinter die Kulissen“ der Altstadt und lauschen Sie den selbstverfassten und in schwäbischer Mundart vorgetragenen „Schorndorfer Gschichdla“. Mit einer Brise schwarzem Humor und bildlichen Erzählungen ist diese Tour eine Hommage an das verborgene Schorndorf.