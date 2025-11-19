Zuckerbrot und Peitsche, das waren Schostakowitschs Wegbegleiter.

Einerseits verehrte das Stalin-Regime den Komponisten als Helden und überhäufte ihn mit Orden, andererseits schikanierte es ihn und stempelte seine Werke als staatsfeindlich, als »Chaos statt Musik«, ab. So schuf Schostakowitsch eine Musik, in der eine ganze Welt steckt, voller Tragik, Hass, Spott, aber auch Freude, Ironie und Leidenschaft.

Das SWR Symphonieorchester widmet sich seit Jahren der Vermittlung anspruchsvoller Musik an alle Altersstufen. Durch Exzellenz und Teilhabe ermöglicht es jedem Hörer, sich in seiner ganz eigenen Erlebensweise mit Musik auseinanderzusetzen. Beim Konzertprojekt »Schostakowitsch – Ein Leben« präsentiert das Orchester einen Querschnitt des musikalischen Wirkens des russischen Komponisten, der zu den Schlüsselfiguren des 20. Jahrhunderts gehört. Auszüge aus dem Film »Nahaufnahme Schostakowitsch« bringen den Jugendlichen eine politisch und gesellschaftlich hochbrisante Zeit nahe.