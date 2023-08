Fresh from Scotland – Schottische und irische Musik

Steve Craword ist Sänger und Gitarrist aus Aberdeen. Mit seinen Bands ist er schon durch ganz Europa getourt. Gemeinsam mit Sabrina Palm an der Geige präsentiert der junge Schotte Musik aus seiner Heimat. Mit einfühlsamer Stimme entführt er die Zuhörer in die Weiten des schottischen Hochlands. Es geht in den Liedern um Liebe und Tod, die See und die Berge. Sabrina Palm begeistert mit ihrer Fiddle das Publikum. Die Bonnerin spielt seit ihrer Jugend keltische Musik und hat als erste Deutsche die Prüfung zum Lehrer für traditionelle Musik in Dublin bestanden.