Schottland - Ruf der Freiheit

Schottland – das ist mehr als nur der Name eines Landes. Schottland beschreibt ein Lebensgefühl, es steht für Freiheitskampf, Naturverbundenheit und Gastfreundschaft.

Die spannende Geschichte und die einzigartige Landschaft sind die Elemente, die das Leben im Norden Großbritanniens prägen.

Wie in kaum einem anderen Land Europas liegen Tradition und Moderne so nah beieinander, ist die Geschichte im Alltag so intensiv zu spüren. Sechs Monate lang war Gereon Roemer dem Mythos mit der Kamera auf der Spur. Die faszinierenden Landschaften sind ein Schwerpunkt des Naturfotografen.

Für seine Aufnahmen durchquert er das größte Moor Europas, besteigt den höchsten Berg Großbritanniens und paddelt im Kajak von der Westzur Ostküste Schottlands.

Abseits von Dudelsack, Whisky und Kilt trifft er auf skurrile Typen, denen das Land genug Raum für ihr ausgefallenes Leben bietet. Auf den abgelegenen Shetlandinseln erlebt er mitten im Winter ein mystisches Feuer-Festival, dessen Ursprung in der Zeit der Wikinger liegt.

Dauer der Veranstaltung: ca. 2 h 20 min (inkl. Pause)

Eine Kooperation mit Expedition Erde