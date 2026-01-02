Schradi & Co

„In den letzten Jahren hat sich viel Material angesammelt, das ich jetzt nach und nach veröffentlichen und unters Volk bringen möchte“, so der Sänger und Gitarrist Olaf Schrader.

Inhaltlich geht es um menschliche Geschichten, Freiheit und gesellschaftliche Beobachtungen. Im Vordergrund bleibt zunächst aber die Freude an der Musik. Unterstützung hat Olaf von Schlagzeuger Udo Combosch mit dem er bereits 1985 den ersten Auftritt absolviert hat, und Bassist Michael Czermak. Lange vor den deutschsprachigen Songpoeten frischte Olaf das Genre des Liedermachens mit deutschsprachigem Songwriter-Pop und Rock auf. Verschiedene Werke wurden bei Radio 7 oder dem SWR präsentiert.

Der Songpoet, Liedermacher, Barde oder Singer-Songwriter ist jetzt wieder musikalisch aktiv und bietet mit seinen Mitmusikern ein stimmungsvolles, abwechslungsreiches und gut gelauntes Programm, das auch mal zum Nachdenken anregt.