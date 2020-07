Schräge Gesangskomik

Über 20 Jahre ist es her, dass das Stuttgarter Comedy-Trio erstmals eine Bühne betrat und im Anschluss die Welt der Unterhaltung komplett auf links drehte. Ihre Mischung aus Wort, Musik und entspanntem Sitzen auf bequemen Stühlen ist in jedem Fall einzigartig. Mit ihrer Mischung aus frechen Spottliedern und hirnrissiger Komik bis der Schädel brummt, haben sich die drei Klamauknudeln bis weit über die Grenzen der Republik bekannt gemacht. Auch in ihrem Programm »Bitte nicht am Lumpi saugen« werfen die drei schwarzgewandeten Herren Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann erneut jede Menge Songs und Sketche, wie sie einfach niemand sonst schreiben kann, auf die Bühne. Immer mitten aus dem Leben, aber stets außerhalb des Gewöhnlichen. Sie geben alles, zügellos, verdammt lustig und kein bisschen zimperlich. alh

Eure Mütter, Freitag, 11. und Samstag, 12. September,

20 Uhr, Theaterhaus Stuttgart www.theaterhaus.com