Lesung der Würzburger Autorin Kirsten Nähle in der Stadtbücherei Rothenburg ob der Tauber am 09. April um 19.30 Uhr aus ihrem Buch „Schrei am Main“.

20 Jahre nach dem ungeklärten Mord an seiner Schwester kehrt Robert in seine fränkische Heimat zurück. Als ein anonymer Brief auftaucht, beginnt er nachzuforschen…. Zur Begrüßung gibt es Sekt, Saft und Wasser,, Kartenvorverkauf ab 24. März