Schrei du ruhig

Wir laden Sie herzlich zu drei unterhaltsamen schwäbischen Abenden auf die kleine Naturbühne „Herrenwäldlesberg“ über dem Sommerhofenpark ein.

Genießen Sie schwäbische Kleinkunst und erleben Sie aus Funk und Fernsehen bekannte Künstlerinnen und Künstler mitten in Sindelfingens herrlicher Natur.

Nur 5 Gehminuten vom kleinen Klostersee oder dem Burghaldenfriedhof entfernt erwarten Sie herrlich vergnügliche Momente im Grünen.

Sie werden staunen, was unser schönes Schwabenland so alles zu bieten hat…

Bei Regenwetter finden die Veranstaltungen im Odeon der Schule für Musik, Theater und Tanz (SMTT), Wolboldstraße 21 statt.

Helmut Eberhard Pfitzer, Jahrgang 1949, geboren in Stuttgart und aufgewachsen in Bad Cannstatt, lebt heute in Markgröningen und arbeitete bis zu seinem Ruhestand jahrzehntelang lang als Hauptschatzmeister beim Schwäbischen Albverein in Stuttgart.

Nun widmet er sich ganz der Mundart. Als Mundartbeauftragter des Schwäbischen Albvereins und als stellvertretender Vorsitzender des mund.art e.V. organisierte er unter anderem viele Mundartveranstaltungen.