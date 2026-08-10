Schreiben in der Bücherei - Kurs mit fünf Abendterminen

Du liebst Geschichten und hast dich schon oft gefragt, wie es wäre, selbst welche zu schreiben? Dann komm dazu und nutze die inspirierende Atmosphäre der Stadtbücherei als deine Schreibwerkstatt! Jeder Abend widmet sich einem ganz eigenen, spannenden Schreib-Impuls - du wirst überrascht sein, was daraus entsteht. Kein Vorwissen nötig. Nur Neugier und Papier & Stift / Notebook.

Schreibkurs mit Schreibpädagogin Christine Habermeier an diesen fünf Terminen:

08.10. Inspiriert vom Regal

Ein zufälliges Buch, eine aufgeschlagene Seite, ein Satz — und plötzlich schreibst du.

22.10. Erste Sätze

Der erste Satz eines Buches ist pure Magie. In welche Geschichte zieht er dich?

05.11. Vom Bühnenrand ins Rampenlicht

Welche Nebenfigur hat ihre eigene Geschichte verdient?

19.11. Geborgte Ideen

Auf welche Geschichte bringt dich der Klappentext?

03.12. Falsch abgebogen

Geschichten stecken überall, auch in Kochbüchern, Anleitungen und Gartenratgebern — wetten?

Fünf Formate. Ein Regal. Unzählige Geschichten. Wann schreibst du deine?