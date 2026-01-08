Schreibend die Zukunft erforschen

Vorträge, Lesungen und Workshops

Stadtbibliothek im K3 Heilbronn Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn

Wie könnte der Alltag in der Zukunft aussehen, wenn Künstliche Intelligenz, Roboter und andere Technologien endgültig Einzug in unser aller Leben halten werden? Wie werden sich unsere Geschichten verändern?

Welche neuen Konflikte, komischen Momente oder überraschenden Wendungen ergeben sich daraus? Diesen Fragen will die Autorin Helga Fleig gemeinsam mit der Gruppe in Kurzgeschichten auf den Grund gehen. Vorkenntnisse im Schreiben sind nicht erforderlich.

Workshoptermine: 27.02. und 20.03.

Kooperation: Volkshochschule Heilbronn und Stadtbibliothek 

Stadt- und Kinderbibliothek
Stadtbibliothek im K3 Heilbronn Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
Vorträge & Lesungen
