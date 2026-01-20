Viele Jahre des Zusammenlebens sind beileibe kein 100-Meter-Sprint, sondern ein 3000-Meter-Hindernislauf mit Hürden und Wassergräben, mit Bauchlandungen und Seitenstechen. Wie stolpert man durch die Beziehung, ohne zu fallen? Wie bleibt man im Duett immer noch Solist? Schreiber vs. Schneider dribbeln sich auf der Bühne spontan und authentisch durch die Tücken der Zweisamkeit. Ihr Fazit: Wer liebt, sollte auch mal Luft holen und vor allem Humor haben. Denn Selbstironie ist der beste Energydrink für jeden PAAR-cours d’amour.

Sybil Schreiber und Steven Schneider sind weder Therapeuten noch Fachleute und schon gar keine Ratgeber. Sie sind vielmehr ein echtes Paar mit echten Konflikten und zwei Meinungen. Sie nehmen den Alltag selbstironisch unter die Lupe und reden unverblümt darüber. In der Schweiz sind die beiden Seismografen des Alltagslebens weltberühmt und füllen landesweit Säle beliebiger Größe. Seit über 22 Jahren schreiben sie wöchentlich in der größten Schweizer Wochenzeitung, der „Coopzeitung“, eine Kolumne über ihr Paarleben. Während andere sich anschreien, schreibt sich das vielleicht öffentlichste Ehepaar der Schweiz – geistreich, witzig und böse.

Auch live provozieren, witzeln und improvisieren die bestens eingespielten Performer lustvoll drauflos. Dabei reden sie übrigens zweisprachig: hochdeutsch und schweizerdeutsch. Also: „hallo!“ und „hoi zäme!“