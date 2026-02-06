Schreibtreff in der Stadtbücherei

Für alle Schreibbegeisterten und solche, die es werden wollen, bietet die Stadtbücherei einen Schreibtreff an.

Unter Anleitung der Hobby-Autorin Sulamit Nikischin können sich die Teilnehmenden an jedes Genre wagen. Zu selbstgewählten Schlagwörtern oder Sätzen werden Texte in kurzen Schreibsessions zu Papier gebracht und gemeinsam gelesen. Der Schreibtreff ist kostenlos. Er richtet sich an Jugendliche, Erwachsene und Senioren mit und ohne Schreiberfahrung.