Schreibwerkstatt II

Algorithmen, Filterblasen, Trollfabriken, Bots und Shitstorms bedrohen die demokratische Meinungsbildung.

In TikTok-Videos herrscht politische und weltanschauliche Unterkomplexität; KI macht dem Menschen Arbeitsplätze und Kreativität streitig, und Large Language Models wie Chat-GPT ersetzen Autoren. Der digitale Fortschritt weckt Unbehagen, zumal wenn es um Politik und Kunst geht. Jenseits von überzogenen Untergangsszenarien und ohne Berührungsängste nähern wir uns in dieser Schreibwerkstatt digitalen Phänomenen – nicht nur indem wir über sie schreiben, sondern auch indem wir sie für die Entstehung der Texte nutzen, ohne jedoch den eigentlichen Schaffensprozess einfach an »die Maschine« zu delegieren: Gehässige Kommentare verwandeln sich so in pointierte Dialoge, Twitter-Einträge werden zu Aphorismen, aufgeregte Hashtags finden zu Handlungsbögen zusammen, TikTok-Videos erhalten unerwartete Vorgeschichten, gestelzte Chatbot-Sätze sehen sich grotesk persifliert. Auf diese Weise kann das literarische Spiel zu einem humorvollen, spielerischen, emanzipierten, schöpferischen und freien Umgang mit der virtuellen Welt beitragen, die uns sonst allzu oft zu passiven Konsumenten macht. Geschrieben wird mit Stift und Papier.

Ein Extra: Wer vorab eine Führung durch den öffentlichen Raum des IPAI LIVING ROOM erleben möchte, sollte um 18 Uhr vor Ort sein. Sandra Bojang, Public Engagement, vermittelt Hintergründe zum IPAI und gibt einen Überblick.

Alexander Estis, Autor und Kurt-Tucholsky-Preisträger für literarische Publizistik 2023

Kurs-Nr.: 25128