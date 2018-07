Schreibwerkstatt mit Beate Rothmaier - Mach eine Geschichte

Kurzgeschichten liegen einfache oder spektakuläre, besondere oder alltägliche Begebenheiten zugrunde. In dieser zweiteiligen Schreibwerkstatt mit der Ellwanger Autorin Beate Rothmaier greifen wir eigene Erlebnisse oder gefundene Anekdoten auf und arbeiten sie zu einer kurzen Geschichte aus. Alle, die wissen möchten, ob das literarische Schreiben was für sie wäre, wie man einen Einstieg findet, und wie man eine Geschichte baut, sind eingeladen, an der Werkstatt teilzunehmen. Wir beginnen mit dem freien Schreiben, erarbeiten uns die Idee für eine Geschichte, bauen sie aus, überarbeiten und feilen am Text, bis er uns gefällt. In einer konzentrierten, wertschätzenden und kollegialen Atmosphäre probieren wir erste Schritte ins literarische Schreiben und tauschen uns über die entstandenen Texte aus. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig.Mitbringen: Lust aufs Schreiben, Notizheft oder -block und Stift und die Bereitschaft, zwischen den beiden Kursterminen am eigenen Text zu arbeiten.Beate Rothmaier schreibt Romane und experimentelle Kurztexte. Für ihr Werk wurde sie mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Friedrich-Hölderlin-Förderpreis der Stadt Bad Homburg. Werkjahr der Stadt Zürich. Werkstipendien der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, 2015 Writer-in-Residence der Kulturstiftung Landis & Gyr in London, 2016 im Deutschen Haus in New York.

Die Teilnehmergebühr in Höhe von 40 Euro für 2 Kursabende á 3 Stunden ist vorab bei der Tourist-Information, Tel.: 07961/84303, tourist@ellwangen.de zu entrichten. Dort ist auch die Anmeldung bis zum 24.8.2018 erforderlich. Der Kurs findet ab eine Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen statt und ist für maximal 15 Personen ausgelegt. Hinweis - Neuer Veranstaltungsort: Die Veranstaltung musste vom Schloss in die VHS in der Stadt verlegt werden.